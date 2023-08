x x

UBOLDO – GERENZANO – Continuano le attività in tutto il comprensorio per mettere in sicurezza le aree verdi dopo gli eventi meteo, due grandinate e tempesta di acqua e vento, che a fine luglio hanno spazzato e sferzato il Saronnese.

Nella giornata di ieri, venerdì 11 agosto, si tenuta un’attività straordinaria al Parco dei Mughetti. “Oggi sorvolo con drone delle aree forestali del Parco per valutare i danni degli eventi meteo estremi di fine luglio. Fortunatamente ci sono schianti localizzati e pochi lotti interamente danneggiati”.

E’ solo l’ultimo intervento dei responsabili del parco che nelle ultime ore hanno lavorato rendendo di nuovo quasi completamente percorribile, con la collaborazione della Protezione civile e delle imprese agricole della rete escursionista del parco. Resta la raccomandazione: “Ad evitare l’accesso al territorio del Parco in caso di forte vento o di allerte meteo della protezione civile, visti i danni subiti dalla vegetazione”.

