SARONNO – Seconda giornata molto impegnativa per Alessandro Carugati agli Europei U20 di Gerusalemme, che con 7092 punti chiude al 20° posto.

“Un risultato comunque di rilievo – spiega la società saronnese – al termine di una stagione faticosissima in cui Alessandro si è guadagnato, tra le altre cose, la possibilità di disputare il suo primo decathlon a livello internazionale, indossando l’Azzurro dell’Italia sopra al blu Osa”

Ora le meritate vacanze anche se la stagione settembrina incombe con importanti appuntamenti per tutti: dagli italiani cadetti, alle finali under 23 (dove l’Osa è in finale Oro (sesto posto in Italia), alle finali di Campionati di Società Allievi e Allieve, dove gli atleti “saronnesi” saranno impegnati con la divisa di Atletica Malpensa, a Beinasco (finale nord ovest) gli Allievi a Campi Bisenzio (Fi) finale Argento (13/24 posto) le Allieve. Appuntamento poi al Colombo/Gianetti a metà mese per i Campionati Regionali Juniores e promesse.

