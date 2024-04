ilSaronnese

UBOLDO – In occasione della festività del primo maggio il Parco propone picnic e laboratorio per bambini nell’aula didattica ‘‘Antonio Cotardo’’ di Uboldo.

Dalle 12.30 alle 14.30 ci sarà la possibilità di fruire dell’aula didattica per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato. Si consiglia di portare un telo per potersi sedere anche nel prato. Dalle 14.30 attività ludico-didattica per bambini (5-12 anni), della durata di circa 2 ore. La partecipazione all’attività è gratuita con obbligo di iscrizione via email ([email protected]) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, età, fino ad esaurimento posti.

L’aula didattica del parco si raggiunge a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo di via per Cerro 251. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.

