SARONNO – Si prepara una nuova vita e una nuova funzione sociale in chiave sicurezza per l’ex edicola di piazza Cadorna? E’ quello che emerge dalla determinazione pubblicata all’albo pretorio condivisa nelle ultime ore sui social anche dal Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Lo spazio, un tempo usato per la vendita di giornali era stato ceduto in comodato gratuito da Ferrovienord al Comune come sede di un distaccamento dei vigili di quartiere nel 2008. Nel 2014 era stato aperto nello spazio anche lo “Sportello polifunzionale decentrato” nell’ambito del progetto Binario comune creato per offrire servizi a viaggiatori e cittadini. Da tempo però, precisamente dal 2016, lo spazio è chiuso ed inutilizzato.

Lo scorso 5 luglio la prima novità con la nota protocollata da Ferrovienord Spa che ha chiesto la restituzione dell’edicola di piazzale Cadorna “per la necessità di migliorare la sicurezza della stazione di Saronno con una più evidente e funzionale presenza di addetti alla vigilanza”.

Lo scorso 2 agosto l’Amministrazione ha deliberato la cessione degli arredi dello spazio (un bancone, tre sedie, una scaffalatura, un espositore, un appendiabiti e un portaombrelli) a Ferrovienord.

Al momento non sono arrivate comunicazioni sull’operazione, come detto iniziata ad inizio luglio, dall’Amministrazione, ma la speranza dei viaggiatori, da cui anche l’interessamento del comitato, è che la rinascita dello spazio possa garantire un presidio costante dello scalo ferroviario e della zona di piazza Cadorna.

(foto archivio)

