SARONNO – UBOLDO – RESCALDINA – CERRO MAGGIORE – Ha suscitato molto clamore tanto da rimbalzare ancora, a distanza di giorni in Rete, la notizia dell’inseguimento nel Saronnese nato durante un controllo dei carabinieri in un’area di spaccio. A rendere unico l’accaduto il fatto che la vettura in fuga fosse guidata da una 29enne che si è offerta di “portare in salvo” gli spacciatori in cambio di una dose.

Non solo i media locali ma anche testati sportive e nazionali, come Tuttosport, hanno dato risalto alla notizia dell’inseguimento che la scorsa settimana si è concluso in via Novara a Saronno.

A chiarire l’accaduto proprio i militari che nel corso della mattinata durante un controllo hanno visto una vettura allontanarsi di gran carriera nei boschi della zona tra Rescaldina, Cerro Maggiore e Uboldo e l’hanno inseguita. L’auto con a bordo 4 persone ha proseguito la fuga verso Saronno ma in via Novara i militari sono riusciti a bloccarla. Dal mezzo sono subito scesi 2 uomini che si sono dileguati scappando a piedi. Bloccata invece la donna alla guida e il passeggero seduto sui sedili posteriori. Lei è un’italiana di 29 anni, lui è un 25enne marocchino senza regolare permesso di soggiorno. Quest’ultimo è stato arrestato perché aveva con sé, oltre a una piccola quantità di cocaina, una pistola con colpo in canna e due fucili semiautomatici.

I carabinieri hanno presto chiarito la posizione della donna che come detto stava portando i tre uomini lontano dai boschi per metterli in salvo proprio in cambio di una dose gratuita di droga.

