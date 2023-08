x x

GERENZANO – Soccorsi mobilitati oggi pomeriggio a Gerenzano per l’incidente avvenuto in via Risorgimento che ha visto tra i feriti un minorenne, due diciottenni e un 19enne. Secondo quanto emerso dai primi testimoni l’auto dei ragazzi sarebbe finita contro un palo della luce.

Sul posto chiamati da alcuni passanti sono arrivate tre ambulanze (Croce Azzurra Caronno, Croce Rossa Legnano e Croce Viola Cesate) e un’automedica. I feriti sono stati portati in codice giallo e verde negli ospedali della zona per le cure del caso.

Per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno mentre per mettere in sicurezza la zona erano presenti i vigili del fuoco di Saronno che hanno naturalmente collaborato con il personale sanitario per estrarre in sicurezza i tre ragazzi dall’abitacolo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione