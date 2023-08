Indagini carabinieri Saronno su accoltellato a Castronno

x x

CASTRONNO / SARONNO – Proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno dopo il movimentato episodio che si è verificato l’altra notte per la strada a Castronno, dove un 42enne, italiano, nel corso di una lite è stato ferito da una coltellata, è stato raggiunto sotto una ascella ed ha perso parecchio sangue. Dall’ospedale sono però giunte notizie rassicuranti, non è in pericolo di vita.

Presto il ferito sarà interrogato dai militari che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto ed identificare e rintracciare l’aggressore, che nella immediatezza si era allontanato; non è neppure chiaro esattamente quale sia stato il motivo che ha portato alla discussione che è poi degenerata.

