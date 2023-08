x x

LOMAZZO – Controlli serali nella zona, in questa prima metà di agosto. A fare il punto è l’Amministrazione comunale di Lomazzo: “Sono state tre le pattuglie della polizia locale impegnate nella Bbassa comasca nell’ambito del servizio “Smart”, che mette in sinergia i comuni di Lomazzo, Locate Varesino e Appiano Gentile. Sono stati ben 62 i veicoli controllati e 15 i verbali rilevati al codice della strada”.

Come ricordano dal Comune “una delle tre pattuglie in particolare ha controllato il territorio lomazzese. Gli agenti, coordinati dal comandante Diego Rubicondo, sono stati in piazza Volta, come pure sulla Sp 30, e invia Monte Generoso. La pattuglia è intervenuta anche alla rotatoria tra le vie Monte Bianco e Monte Generoso per rilevare un incidente stradale tra un’auto e una moto”.

(foto: controlli serali della polizia locale di Lomazzo)

17082023