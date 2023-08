x x

CASTRONNO – Sono i carabinieri di Saronno a seguire le indagini su quanto accaduto ieri sera a Castronno. Secondo quanto emerso in queste prime ore un uomo di 40 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato ferito con una coltellata. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 di martedì 15 agosto, in via Belvedere. Lo riferisce Areu, l’Agenzia regionale emergenze urgenze.

Alcuni presenti e residenti hanno dato l’allarme facendo accorrere il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Areu. Il ferito, dopo la prima assistenza sul posto, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso con ferite riconducibili a una lama da arma da taglio.

Le sue condizioni sono valutate come gravi. La dinamica dell’accaduto è ancora frammentaria e non sono note al momento i dettagli. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione