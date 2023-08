x x

ROVELLO PORRO – I ruderi di via Volta andranno tutti giù e quella zona del paese cambierà volto: si tratta di un intervento atteso da vent’anni.

“Dopo un anno di tanto lavoro che ha comportato, dapprima l’individuazione del giusto percorso da intraprendere attraverso pareri legali, successivamente incontri con gli interessati, trattative con l’Agenzia delle Entrate, verifiche tecniche e giuridiche, l’esecuzione dei procedimenti amministrativi di gara e di Variante al Pgt, il Piano di governo del territorio; da subito possiamo dare corso all’intervento di abbattimento dei ruderi di via Volta 20, che si pone come il primo importante progetto di rigenerazione urbana del nostro paese” rilevano dall’Amministrazione civica rovellese.

Via ai lavori a fine agosto

Dicono dal Comune: “Dopo l’apertura del cantiere, le operazioni di bonifica già previste nella prima settimana di agosto ma spostati a fine mese per non intralciare gli interventi di messa in sicurezza e rifacimento delle coperture, dovuti ai danni della calamità per maltempo e non appesantire ulteriormente la situazione di un paese in grande difficoltà, avverranno a partire dalla fine del mese di agosto”.

