SARONNO – Esagitato in centro: fermato da carabinieri e soccorritori dopo un inseguimento.

Lavora a Saronno per un’azienda che si occupa di allestimenti Danilo Shydlovskyi il 19enne ucraino aggredito da un gruppo di stranieri che volevano impossessarsi sul suo zainetto, del telefono e degli occhiali da sole.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats competente per il territorio oggi pomeriggio per l’incidente avvenuto in via Garibaldi a Turate. Intorno alle 14 un operaio 24enne è stato vittima di un’infortunio mentre lavorava su un ponteggio. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi ma anche da alcuni passanti.

La sua è una passione portata avanti con attenzione e rispetto a tutte le normative e che nelle ultime settimane non ha esitato a mettere al servizio dei saronnesi e dei residenti dei comuni limitrofi alle prese con i danni provocati dalle due grandinate del 21 e 24 luglio e con quelli della tempesta di acqua e vento del 31 agosto. E’ la storia di Stefano Bergamini 36enne saronnese.

18082023