CASTIGLIONE OLONA – Dopo il grave incidente di ieri lungo l’ex statale Varesina, nel tratto locale di via Cesate Battisti, il sindaco Giancarlo Frigeri ha chiesto di riaprire il tavolo di confronto con la Provincia di Varese, competente per quella arteria, al fine di trovare soluzioni per incrementare la sicurezza e ridurre le velocità di transito. La Provincia ha recentemente stanziato i fondi per realizzare un nuovo semaforo nei pressi della farmacia, ma il Comune di Castigliione vorrebbe fossero attuati ulteriori interventi.

Ieri alle 6.20 uno scooter, guidato da un 37enne originario della Romania, si è scontrato con un pedone, un 68enne di Tradate, che usciva dalla vicina pasticceria: entrambi sono rimasti seriamente feriti, soprattutto il pedone che ha riportato gravissime lesioni alla gamba destra; e sono stati ricoverati all’ospedale di Circolo di Varese.

(foto archivio)

18082023