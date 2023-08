x x

SARONNO – E’ la Coppa dei Campioni di softball, la Premier cup edizione 2023 si svolge dal 21 al 26 agosto a Saronno, promossa dalla locale Inox Team: per gli appassionati ed i tifosi la possibilità di vedere all’opera le migliori giocatrici europee di questo sport, per le saronnesi l’obiettivo è quello di conquistare per la prima volta il trofeo anche se il lotto delle concorrenti è agguerrito, iniziando da olandesi e ceche.

Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

Il calendario completo

Lunedì 21 agosto, round robin. A Saronno via De Sanctis alle 10.30 Inox Team Saronno-Bonn Capitals, alle 13.30 Olympia Haarlem-Rivas Madrid, alle 16.30 Bonn Capitals-Les Pharaons, alle 20.45 Tex Town Tigers-Inox Team Saronno. A Legnano via Battisti alle 10.30 Wittenbach Panthers-Chicaboo’s Stabroek, alle 13.30 Vienna Wanderers-Tex Town Tigers, alle 16.30 Joudrs Praga-Wittenbach Panthers.

Martedì 22 agosto, round robin. A Saronno alle 10.30 Rivas Madrid-Wittenbach Panthers. alle 13.30 Vienna Wanderers-Bonn Capitals, alle 16.30 Joudrs Praga-Olympia Haarlem, alle 20 Les Pharaons-Inox Team Saronno. A Legnano alle 11 Olympia Haarlem-Chicaboo’s Stabroek, alle 14 Tex Town Tigers-Les Pharaons, alle 17 Chicaboo’s Stabroek-Rivas Madrid.

Mercoledì 23 agosto, round robin. A Saronno alle 10.30 Rivas Madrid-Joudrs Praga, alle 13.30 Wittenbach Panthers-Olympia Haarlem, alle 16.30 Chicaboo’s Stabroek-Joudrs Praga, alle 20 Inox Team Saronno-Vienna Wanderers. A Legnano alle 11 Les Pharaons-Vienna Wanderers, alle 14 Bonn Capitals-Tex Town Tigers.

Giovedì 24 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 ed alle 20; a Legnano alle 11, 14 e alle 17.

Venerdì 25 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 e alle 20; a Legnano alle 14 e 17.

Sabato 26 agosto a Saronno alle 16.30 finale terzo e quarto posto e alle 20 finale primo e secondo posto.

