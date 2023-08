x x

LIMBIATE – L’elisoccorso è atterrato l’altra sera nella periferica via Oberdan per un grave malore: un uomo di 49 anni era stato colto da infarto. Sul posto oltre ai soccorsi è intervenuta amche una pattuglia dei carabinieri che ha ascoltato i presenti per ricostruire l’accaduto.

Il paziente, che risulta abitante a Bollate, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni che sin dal primo momento sono apparse particolarmente critiche.

(foto archivio: un velivolo dell’elisoccorso in servizio nella zona durante un precedente intervento. Stavolta è atterrato a margine di via Oberdan di Limbiate per soccorrere l’uomo che si era sentito male e che aveva bisogno di aiuti urgenti)

