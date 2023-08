x x

SARONNO – Emergenza in città per i gatti sostenuti, aiutati e sfamati da Enpa. La sezione cittadina dell’associazione lancia l’allarme per la mancanza di cibo e sabbia per le lettiere.

Causa della situazione di criticità l’elevato nuovo di felini ospiti come ad esempio la piccola Granita gattina di 3 mesi colpita da un chicco di grandine tanto grande da provocarle un trauma cranico. “Purtroppo con la stagione estiva abbiamo tantissimi ospiti e abbiamo finito i croccantini e la sabbia per lettiere, aiutateci ad aiutarli!”.

Chi volesse contribuire può farlo portando croccantini e sabbia per lettiere “al gattile in Via Novara 20 a Saronno ogni giorno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19”. Chi volesse acquistarli può anche fare un ordine direttamente sulla lista Amazon del sodalizio al seguente link: https://amzn.eu/8P8URPq.

(foto: granita una delle gattine ospiti di Enpa in quest’estate difficile per gli animali a Saronno)

