SARONNO – Drone di un operatore specializzato in volo per due giorni e mezzo per controllare i tetti degli stabili comunali. E’ quanto ha deliberato l’Amministrazione lo scorso 10 agosto per fare il punto dei danni provocati dal maltempo di luglio al patrimonio comunale.

L’obiettivo era quello di “determinare puntualmente, al più presto, l’entità economica dei danni causati dai fenomeni metereologici avversi agli stabili di proprietà comunale e le condizioni di conservazione delle coperture” dopo le grandinate del 21 e 24 luglio e al tempesta dei acqua e vento del 31 luglio.

Insomma di tratta di controllare gli stabili comunali al fine di garantirne l’uso preservando anche la pubblica incolumità e al fine di evitare ulteriori danni ai fabbricati. Così l’Amministrazione ha acquistato un servizio “di sorvolo con drone delle coperture degli edifici pubblici con restituzione di un video al fine della descrizione puntuale dei danni e la quantificazione economica degli stessi”.

Per realizzare sopralluoghi su tutto il patrimonio comunale non accessibile in altro modo l’Amministrazione ha contato due giorni e mezzo di lavoro che saranno realizzati da un operatore di Rovellasca. Il costo dell’operazione già stanziato è stato di 1.500 euro.

(foto: i danni al tetto del Paladozio)

