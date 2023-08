x x

SARONNO – Si scaldono i motori in vista della Premier cup, la coppa dei campioni di softball che inizia lunedì mattina a Saronno. Sul diamante di via De Sanctis, che disputerà la maggior parte delle gare (le altre a Legnano) e tutte le finali stamane si sono viste all’opera, per un allenamento, le francesi Les Pharaons. Ormai tutte le squadre partecipanti alla manifestazione sono arrivate a Saronno, domani dalle 18 nelle vie del centro è previsto il corteo delle formazioni partecipanti con partenza da piazza Avis ed a seguire la presentazione ufficiale nei giardini di Villa Gianetti in via Roma.

Intanto è stato definito il programma delle gare, si inizia lunedì alle 10.30 col debutto delle padrone di casa ed organizzatrici dell’Inox Team Saronno che affronteranno le tedesche Bonn Capitals.

Le gare della Coppa Campioni si svolgeranno dal 21 al 26 agosto sui diamanti di Saronno (via De Sanctis) e Legnano. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

19082023