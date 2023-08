x x

SARONNO – Dopo tanti preparativi e la campagna di presentazione con maxi affissioni curata in città da Saronno Servizi è arrivato il momento di godersi la Softball Premier Cup. Oggi alle 18 in piazza Avis (ex piazza Volontari del sangue) partirà il corteo che porterà le squadre, il meglio del softball d’Europa, in Villa Gianetti per la presentazione ufficiale.

E’ la Coppa dei Campioni di softball, la Premier cup edizione 2023 si svolge dal 21 al 26 agosto a Saronno, promossa dalla locale Inox Team: per gli appassionati ed i tifosi la possibilità di vedere all’opera le migliori giocatrici europee di questo sport, per le saronnesi l’obiettivo è quello di conquistare per la prima volta il trofeo anche se il lotto delle concorrenti è agguerrito, iniziando da olandesi e ceche. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

QUI GLI INCONTRI DELLA PRIMA GIORNATA LUNEDì 21 AGOSTO

Lunedì 21 agosto, round robin. A Saronno via De Sanctis alle 10.30 Inox Team Saronno-Bonn Capitals, alle 13.30 Olympia Haarlem-Rivas Madrid, alle 16.30 Bonn Capitals-Les Pharaons, alle 20.45 Tex Town Tigers-Inox Team Saronno. A Legnano via Battisti alle 10.30 Wittenbach Panthers-Chicaboo’s Stabroek, alle 13.30 Vienna Wanderers-Tex Town Tigers, alle 16.30 Joudrs Praga-Wittenbach Panthers.