SARONNO – Inizia in salita il cammino europeo della Inox Team Saronno. Nonostante i 10 strike out di Stephanie Trzcinski e le 5 valide colpite contro le 3 delle avversarie, Saronno usce sconfitta in rimonta per 2-1 contro le tedesche del Bonn Capitals. E’ andata così nel match di apertura della Premier cup a Saronno, la “coppa dei campioni” del softball europeo; gara iniziata alle 10.30 e condizionata anche dal grande caldo.

Sempre oggi alle 20 per le saronnesi l’occasione per riscattarsi contro la formazione olandese delle Tex Town Tigers. Per raggiungere comunque le fnalissime, Saronno non può a questo punto permettersi ulteriori passi falsi.

Nell’altro incontro già disputato le svizzere Wittembach Panthers guidate dall’ex allenatore saronnese Larry Castro hanno battuto 8-0 a Legnano le Chicaboo’s Stabroek.

(foto Laura Masserenti: le Bonn Capitals vittoriose contro Saronno nell’incontro di apertura della Premier cup, questa mattina)

