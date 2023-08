x x

GERENZANO – “Vivissimi complimenti al nostro concittadino Alessandro Carugati che ha rappresentato l’Italia e Gerenzano ai Campionati Europei U20 di atletica leggera – specialità Decathlon, che si sono svolti dal 7 al 10 agosto a Gerusalemme”

Inizia così il plauso dell’Amministrazione comunale di Gerenzano per il giovane sportivo e concittadino.

“La convocazione in maglia azzurra è arrivata in seguito all’ottimo risultato conseguito nel campionato italiano svoltosi a Grosseto il 21 e 22 luglio dove è risultato vice campione totalizzando al termine delle 10 gare 7336 punti (nuovo record di società per la società di atletica Osa Saronno) ottenendo anche 8 record personali (100m, salto in alto, getto del peso, 400m, 110 ostacoli, lancio del disco, 1500 m e salto in lungo non omologato causa vento).

Ai Campionati Europei si è classificato in ventesima posizione con due eccellenti prestazioni nei 100 m 10.85 e nei 400 m 47.72.

Auguriamo un futuro sempre più luminoso e ricco di successi al giovane Alessandro!

Complimenti Alessandro da tutti i Gerenzanesi!”

