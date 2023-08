x x

SARONNO – Incidente stradale oggi alle 10.40 in via Manzoni a Saronno, nella vicinanze dell’incrocio con via Roma. Ad entrare in collisione una automobile ed una motocicletta, ad avere bisogno di cure mediche un uomo di 61 anni, che ha riportato alcune contusioni ed è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa saronnese, intervenuta sul posto con una pattuglia della polizia locale.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità mentre il ferito è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso, non ha comunque riportato gravi lesioni.

(foto archivio)

21082023