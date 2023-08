x x

CESATE – Arriva Binda For Children, la corsa di 5 e 10 chilometri dedicata alle famiglie. La manifestazione, divisa su due giorni, si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre, con un fitto programma di intrattenimento che coinvolgerà tutto il centro di Cesate, in particolare in via Bellini, via Arno e via Seveso.

Sabato 9 settembre si aprono le iscrizioni per la corsa del giorno successivo, dalle 9 alle 23 nei seguenti punti in città e nel circondario:

Il Poss – via Roma, 10 a Cesate

Ca’ Puccini – via Giacomo Puccini, 50 a Cesate

Palestra Le Groane 44 – via Antonio Canova, 44 Garbagnate Milanese

Il Mago del caffè – piazza Riconoscenza, 10 a Saronno

Wash Dog Saronno – via Gaudenzio Ferrari, 21/c a Saronno

L’iscrizione può essere fatta anche online sul sito https://run.bindaforchildren.org. Non mancheranno poi divertimento e gonfiabili per bambin, Spritz bar, happy hour, special food, intrattenimento e musica con dj set.

Domenica 10 settembre, invece, il grande giorno: apertura Run Village dalle 8, con risveglio muscolare e riscaldamento. La partenza è prevista alle 9. Disponibili anche domenica 10 gonfiabili per bambin, Spritz bar, happy hour, special food, intrattenimento e musica con dj set.

(foto archivio)

