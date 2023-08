x x

SARONNO – Casa di Marta avvia a settembre l’iniziativa “L’armadio della solidarietà”: a partire da sabato 9 settembre, fino a sabato 30 settembre, la onlus saronnese apre le porte ogni sabato a tutti coloro che volessero donare indumenti che saranno poi devoluti alla beneficenza.

Gli appuntamenti sono fissati per sabato 9 settembre, sabato 16 settembre, sabato 23 e sabato 30 settembre, dalle 9 alle 11, sarà possibile portare nella sede di via Francesco Petrarca 1 indumenti da uomo, come slip, calze, magliette intime, scarpe sportive e abbigliamento autunno-inverno, e indumenti da bambino per la stagione autunnale e invernale. Ben accette anche lenzuola, coperte e asciugamani.

