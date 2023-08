x x

SARONNO – Una inattesa sconfitta la mattina, e poi una bella vittoria serale per l’Inox Team Ssronno del presidente Massimo Rotondo che sul diamante di vis De Sanctis da ieri ospita la Premier cup, la coppa dei campioni di softball che prosegue sino a sabato 26 agosto, Al debutto un passo falso contro le tedesche Bonn Capitals, la sera un successo 7-0 contro le forti olandesi Tex Town Tigers, con tribune gremite; quella centrale e le due tribunette aggiuntive dall’altra parte del campo. E per tutta la giornata, partite dalle 10.30 a sera inoltrata, softball davvero di altro livello con le migliori formazioni di tutta Europa.

Per l’accesso al campoil prezzo del biglietto è decisamente popolare, 5 euro soltanto per tutta la giornata (e vale anche per le partite che si giocano a Legnano), abbonamento all’intera manifestazione a 25 euro.

Il calendario completo

Martedì 22 agosto, round robin. A Saronno alle 10.30 Rivas Madrid-Wittenbach Panthers. alle 13.30 Vienna Wanderers-Bonn Capitals, alle 16.30 Joudrs Praga-Olympia Haarlem, alle 20 Les Pharaons-Inox Team Saronno. A Legnano alle 11 Olympia Haarlem-Chicaboo’s Stabroek, alle 14 Tex Town Tigers-Les Pharaons, alle 17 Chicaboo’s Stabroek-Rivas Madrid.

Mercoledì 23 agosto, round robin. A Saronno alle 10.30 Rivas Madrid-Joudrs Praga, alle 13.30 Wittenbach Panthers-Olympia Haarlem, alle 16.30 Chicaboo’s Stabroek-Joudrs Praga, alle 20 Inox Team Saronno-Vienna Wanderers. A Legnano alle 11 Les Pharaons-Vienna Wanderers, alle 14 Bonn Capitals-Tex Town Tigers.

Giovedì 24 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 ed alle 20; a Legnano alle 11, 14 e alle 17.

Venerdì 25 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 e alle 20; a Legnano alle 14 e 17.

Sabato 26 agosto a Saronno alle 16.30 finale terzo e quarto posto e alle 20 finale primo e secondo posto.

Le gare della Coppa Campioni si svolgeranno dal 21 al 26 agosto sui diamanti di Saronno (via De Sanctis) e Legnano. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

