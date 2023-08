x x

SARONNO – Le ragazze dell‘Inox Team Saronno allenate dal manager Steven Manson segnano 5 volte al terzo inning e si impongono per 9-1 in 6 riprese contro le francesi de Les Pharaons nell’ultima partita della seconda giornata della Coppa Campioni, giocata stasera sul diamante di via De Sanctis a Saronno.

Per il resto, un martedì contrassegnato da un caldo pazzesco con tanti cooling break durante le partite, e risultati tutti in linea rispetto alle aspettative. Da segnalare la strabordante vittoria, sul diamante di Legnano, delle campionesse in carica dell’Olympia Haarlem (Olanda), 26-1 contro le malcapitate Chicaboos’s Stabroek (Belgio) mentre le stesse Olympia successivamente hanno battuto pure l’ostico Joudrs Praga (Repubblica Ceca) per 10-1.

Il calendario

Mercoledì mattina si inizia un’ora prima, alle 9.30 con la sfida Rivas Madrid-Joudrs Praga (anzichè alle 10.30), si prosegue quindi lle 12 con Wittembach Phanters-Olympia Haarlem (anzichè delle 13.30) e ci sarà poi una pausa pomeridiana con ripresa alle 17 con Chicaboo’s Stabroek-Joudrs Praga, confermata alle 20 Inox Team Saronno-Viena Wanderers.

Giovedì 24 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 ed alle 20; a Legnano alle 11, 14 e alle 17.

Venerdì 25 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 e alle 20; a Legnano alle 14 e 17.

Sabato 26 agosto a Saronno alle 16.30 finale terzo e quarto posto e alle 20 finale primo e secondo posto.

Le gare della Coppa Campioni si svolgeranno dal 21 al 26 agosto sui diamanti di Saronno (via De Sanctis) e Legnano. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

(foto Laura Massarenti: un monento di Inox Team Saronno-Les Pharaons alla Premier cup a Saronno)

22082023