SARONNO – Troppo caldo, con i 38 gradi odierni e temperature che non dovrebbero diminuire neanche nei prossimi giorni: la Wbsc Europe, federazione europea del softball, ha disposto un cambio d’orari delle partite di Premier cup che si stanno svolgendo al campo di via De Sanctis a Saronno, almeno per la giornata di domani 23 agosto (ma riservandosi di modificarle anche nei giorni a venire). L’obiettivo è quello di cercare di “schivare” gli orari più caldi della giornata. Dunque mercoledì mattina si inizia un’ora prima, alle 9.30 con la sfida Rivas Madrid-Joudrs Praga (anzichè alle 10.30), si prosegue quindi lle 12 con Wittembach Phanters-Olympia Haarlem (anzichè delle 13.30) e ci sarà poi una pausa pomeridiana con ripresa alle 17 con Chicaboo’s Stabroek-Joudrs Praga, confermata alle 20 Inox Team Saronno-Viena Wanderers.

Con la speranza che poi da giovedì arrivi un po’ di fresco, anche se le previsioni in realtà non prevedono in miglioramento della situazione. Oggi nel posteggio del centro sportivo di Saronno anche un singolare fenomeno, una piccola tromba d’aria durata pochi secondi e che non ha fatto danni ma che ha attirato la curiosità della gente.

Il calendario

Giovedì 24 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 ed alle 20; a Legnano alle 11, 14 e alle 17.

Venerdì 25 agosto round robin 2, partite da definire a Saronno alle 10.30, 13.30, 16.30 e alle 20; a Legnano alle 14 e 17.

Sabato 26 agosto a Saronno alle 16.30 finale terzo e quarto posto e alle 20 finale primo e secondo posto.

Le gare della Coppa Campioni si svolgeranno dal 21 al 26 agosto sui diamanti di Saronno (via De Sanctis) e Legnano. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

