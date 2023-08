Max Maiorino, il calzolaio di Saronno star di Tik Tok protagonista sul diamante della premier cup

x x

SARONNO – “E’ stata davvero un’emozione e poi al campo ho trovato una bella atmosfera e una grande energia sono contento di aver accettato l’invito”. E’ il commento a caldo di Max Maiorino che questa sera, martedì 22 agosto, è stato protagonista del primo lancio del match serale della Softball Premier Cup che ha visto sul diamante le atlete saronnesi.

Il primo a lanciare la palla è stato lui però la star di tik tok che con 379 mila follower e 16,3 milioni di mi piace ha fatto conoscere Tik Tok in tutti i social dove spopola anche su Instagram mostrando la propria attività di calzolaio (ha una bottega in via Cavour proprio nel cuore di Saronno) con una serie di video in cui ripara le scarpe e le trasforma in calzature come nuove. Maiorino è stato in grado di mostrare come sia possibile dare una seconda possibilità al ‘vecchio’ coniugare antico e moderno si è rivelato un successo.

Così dopo che le squadre si sono schierate è entrato in campo la star di tik tok salutato da un caldo applauso. Ha effettuato il primo lancio e quindi ha ricevuto dal presidente Massimo Rotondo la maglia del Saronno Softball e una palla autografata dalla catcher.

