x x

XRP sorprende: perde l’1,5% in 24 ore e poi sale a $0,520082, suggerendo quindi che il suo supporto chiave sia proprio a $0,50. Il ritracciamento è dovuto alla sentenza positiva nella causa contro la SEC, avvenuta a metà luglio, che poi ha portato a uno stato d’animo di incertezza, causato anche dal ricorso fatto dalla SEC stessa.

Tuttavia Ripple risente anche del crollo generale del mercato delle criptovalute, dovuto sia ai risultati negativi del mercato della Cina e sia al sentiment negativo nei confronti dell’eventuale approvazione degli ETF spot su BTC.

Nonostante questa situazione, l’andamento di Ripple è in crescita (del 52% nel 2023), per cui ci sono diversi segnali che fanno presagire una ripresa del valore di XRP nei prossimi mesi. La volatilità generale non incide più di tanto, invece, su WSM, la cui prevendita ha raccolto oltre $25 milioni e che si appresta a essere listato, molto probabilmente, su Binance.

VAI LA PREVENDITA DI WALL STREET MEMES

Previsione del valore di XRP, che sale a $0,50

Il fine settimana non ha brillato per XRP, ma ora sembra che il suo movimento sia al rialzo, visto che si trova in territorio di ipervenduto. Non è facile però stabilire esattamente quando avverrà questa ripresa, dato che la media mobile a 30 giorni non è scesa ancora al di sotto della media a 200 giorni.

Il livello di supporto a medio termine indica che XRP non andrà sotto gli $0,50, segnalando anche questo momento come uno dei migliori per acquistare Ripple. Tutti questi dati fanno capire come la discesa del token non sia stata dovuta a motivi relativi alla coin in sé, ma a un fattore che ha dato una grande scossa al mercato delle criptovalute.

Parliamo della vendita, da parte di SpaceX, di tutte le partecipazioni di BTC, che ha ulteriormente indebolito il mercato, già provato dai timori relativi all’economia cinese.

C’è anche da considerare che, nonostante il ricorso della SEC al giudizio di Analisa Torres, a favore di XRP, i fondatori di Ripple sostengono che questo non intaccherà il fatto che XRP non sia stato riconosciuto come un titolo non registrato.

Le prospettive per XRP sono quindi di $0,60 e fino a $0,70 alla fine del 2023.

Wall Street Memes si prepara a un listing di alto livello

In attesa di vedere cosa accadrà a XRP, gli investitori si stanno concentrando su un progetto che ha messo le basi per un’esplosione dopo il listing, previsto addirittura su Binance. Wall Street Memes prende in giro il mondo della finanza tradizionale e vuole includere tutti i piccoli investitori che hanno perso grandi occasioni di guadagno nel mercato delle criptovalute.

Usando i meme per diventare virale, il progetto è ancora in prevendita e vede il suo token ERC-20, WSM, al costo attuale di $0.0337. Finora sono stati raccolti oltre $25 milioni, anche grazie al fatto che il progetto è basato sulla community, che conta oltre 1 milione di follower sui vari canali social.

Il team di WSM ha confermato che il listing avverrà tra circa 35 giorni e che sarà attivo il meccanismo di staking, che consentirà ai detentori di WSM di ottenere anche delle entrate passive, determinando quindi l’utilità di WSM.

Oltre all’appoggio di un personaggio influente come Elon Musk, il progetto crea maggiore hype anche grazie all’attuazione del primo airdrop, che mette in palio $50.000, distribuiti tra 5 fortunati detentori di WSM.

Si è ancora in tempo per partecipare alla prevendita: basta collegare il proprio crypto wallet al sito ufficiale del progetto e scambiare ETH o USDT con il numero di token desiderati, o ancora usare una carta bancaria per l’acquisto.

VAI LA PREVENDITA DI WALL STREET MEMES