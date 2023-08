x x

SARONNO – Non c’è solo la competizioni con le miglior squadre europee la Saronno Premier Cup in corso a Saronno nel diamante di via Ungaretti è anche uno spettacolo sportivo unico.

C’è il gesto atletico ma anche l’aspetto estetico e visuale con le bandiere delle squadre, i colori delle maglie e i sorrisi, la fatica, l’entusiasmo e la concentrazione delle atlete.

Ieri, martedì 22 agosto, a catturare tutto questo è stato il fotografo Edio Bison che ha seguito il match serale tra le padrone di casa e le francesi Les Pharaones regalando questi scatti a ilSaronno.

