x x

ORIGGIO – CARONNO PERTUSELLA – Dopo le proteste dei residenti arrivano le prime risposte sul cattivo odore che ha reso difficili le ultime notti ad Origgio nella zona di via Marconi, via per Lainate e viale Lombardia ossia quella al confine con Caronno e Lainate.

“E’ arrivata la risposta alla lettera inviata ad Arpa – ha spiegato nel pomeriggio di martedì 22 agosto il sindaco Evasio Regnicoli – Gli odori molesti sarebbero quelli del depuratore di Caronno Pertusella. Sono in corso lavori di asportazione fanghi”.

Una risposta che non ferma l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione sul tema: “Il problema è fuori dalla nostra competenza territoriale ma continueremo a monitorare la situazione partendo ovviamente dall’ascolto dei cittadini”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione