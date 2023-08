x x

SARONNO – E’ stato il grande lavoro degli uomini del comando della polizia locale di Saronno che malgrado il caldo torrido di oggi pomeriggio, mercoledì 23 agosto, ha reso possibile lo svolgimento in sicurezza e con disagi ridotti al minimo del cantiere per l’asfaltatura della rotonda tra via Caduti della Liberazione, via Milano e via Marconi.

Intorno all’una è stata bloccato uno degli snodi viabilisti principali di Saronno: con auto bloccate tra via Milano e via Varese, in via Caduti e in via Marconi all’altezza di via Cesate. Diversi i cartelli sparsi per la città e malgrado questi diversi automobilisti hanno dovuto fare i conti le transenne e hanno sfruttato i consigli degli agenti posizionati all’inizio del cantiere.

Il risultato è stato però che i lavori sono progrediti rapidamente e intorno alle 18 è stata riaperta la rotonda. L’intervento prosegue in via Marconi che gli operai prevedono di finire nella serata di oggi.

