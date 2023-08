x x

SARONNO – Nell’ormai ininfluente sfida con Vienna Wanderers sul campo saronnese le locali dell’Inox Team Saronno hanno vinto 5-2. Un grande fuoricampo di Milagros Lozada al terzo inning, un poderoso doppio al quarto: aumentando il vantaggio per 4-0 dopo quattro riprese di gioco grazie alle giocate offensive del nostro catcher, e finale quindi di 5-2. Saronno va al round robin 2 dove però dovrà sempre vincenre per sperare di qualificarsi per la finalissima. Oggi alle 17.30 la prima sfida decisiva, a Saronno contro il sorprendente Madrid dell’ex saronnese Sarah Edwards.

Classifica round robin 1

Gruppo B: Capitals 1000, Inox Team Saronno 750, Tex Town Tigers 500, Vienna Wanderers 250, Les Pharaons 0. Gruppo A Olympia Haarlem 1000, Rivas Madrid 750, Joudrs Praga 500, Wittenbach Panthers 250, Chicaboo’s Stabroek 0.

Le migliori 3 per girone da giovedì disputano il round robin 2, ripartendo della classifica degli scontri con le altre squadre qualificate. Dunque Bonn e Olympia 1000 (2 vittorie e zero sconfitte), Saronno e Madrid 500 (1 vittoria e una sconfitta), Jourdrs Praga e Tex Town Tigers 0.

(foto Laura Massarenti: la gioia di Milagros Lozada dopo il fuoricampo)

23082023