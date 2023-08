x x

SARONNO – L’Osa per il secondo anno consecutivo disputerà la finale oro dei campionati di società maschili under 23, una finale prestigiosa che conferma il buon lavoro fatto dalla società e dai suoi tecnici negli ultimi anni. Il meccanismo per stilare la classifica di società implica la copertura di 18 specialità su 20 (come per i Campionati assoluti), ma delle 18 specialità almeno dieci devono essere coperte da atleti della categoria junior e le restanti otto, da atleti under 23 della categoria promesse quindi è un campionato per i nati dal 2001 al 2005.

L’Osa ha ottenuto la qualificazione alla finale che si disputerà a Modena nel weekend del 30 settembre e 1 ottobre, con il sesto punteggio, prima società Lombarda.

Gli atleti che hanno contribuito alla conquista della Finale sono gli juniores: Bullani Felipe (100, 4×100), Carugati Alessandro (400, lungo e 4×400), Ferraro Lorenzo (1500 e 3000 siepi), Formentin Tchemeza Bryan (triplo e 4×100), Mariani Enrico (400 hs e 4×400), Mastrobuono Massimo (4×100 e 4×400), Volontè Giovanni (800), Zanetti Luca (4×100) e le Promesse: Antonietti Mattia (4×400), Arrius Alessandro (110hs), Bruschi Diego (Giavellotto) , Di Gregorio Alessandro (salto in alto), Luraschi Edoardo (200) Migliano Filippo (martello e disco), Vago Riccardo (peso).



Qui la classifica nazionale con le altre undici società che gareggeranno a Modena.



classifica Fidal CdS under23 maschile:

1° Atletica A.Milardi Rieti punti 16141

2° Atletica Vicentina punti 15424

3° A.Firenze Marathon punti 14678

4° US Quercia Rovereto punti 14610

5° A. Nissolino Roma punti 14608

6° OSA Saronno Libertas punti 14515

7° Brugnera PN Friulintagli punti 14493

8° Toscana Atl. Jolly punti 14438

9° Pro Sesto Cernusco punti 14430

10°Atl. Bergamo Oriocenter punti 14326

11°Cus Pro Patria Milano punti 14312

12° La Fratellanza Modena punti 14253

(foto: dalla pagina facebook di Osa, la 4 x 100 juniores ai campionati italiani di Grosseto)