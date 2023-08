x x

SARONNO -Ha portato bene la visita di una delegazione del Fbc Saronno, squadra di calcio cittadina neo promossa in Eccellenza, ieri seral al diamante di via De Sanctis per tifare Inox Team Saronno in questi giorni impegnata nella Premier cup, la champions league del softball. I biancocelesti, c’erano tra gli altri il direttore generale Marco Proserpio col capitano Giovanni Bello, hanni decisamente portato bene col successo delle saronnesi del presidente Massimo Rotondo per 5-2 sulle Vienna Wanderers.

“Siamo contentissimi della visita del Fbc Saronno – le parole del presidente Inox Team, Rotondo – Abbiamo sempre credito nella collaborazione fra i ckub sportivi saronnesi, ed abbiamo volontieri accettato l’invito del Fbc Saronno a partecipare alla loro presrentazione ufficiale pre-campionato che si terrò il mese prossimo!”

Entusiasta dell’avventura dell’Inoc Team in Premier cup il direttore generale del Fbc Saronno, Msrco Proserpio: “Abbiamo trovato una bellissima realtà e ragazze fantastiche!”

(foto di gruppo fra giocatori, giocarici e dirigenti di Inox Team Saronno e Fbc Saronno alla Premier cup sul campo di via De Sanctis. Credit: Andrea Elli)

