SARONNO – Dopo i diversi appelli del Comitato Viaggiatori del nodo saronnese, anche le Autolinee varesine lanciano un appello ai viaggiatori: i nuovi biglietti ricaricabili per le corse urbane, extraurbane e carnet, non vanno gettati a terra.

Nell’appello dello scorso 20 agosto, non il primo che il comitato saronnese pubblica sulla propria pagina Facebook, si legge: “Lasciare le chip on paper a terra è sbagliato per tre motivi: gettare i biglietti usati per terra è sempre stata ed è tuttora una pessima e irrispettosa abitudine; la chip on paper è riutilizzabile; le materie prime per realizzare i componenti elettronici in questa fase storica sono particolarmente critiche“.

Il post ha ricevuto il plauso della Autolinee varesine che, ricondividendolo, sottolinea: “Ci uniamo all’appello del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno, visto che i supporti ricaricabili di tipo chip on paper sono in vendita anche nelle biglietterie di Autolinee Varesine e possono essere utilizzati per caricarvi biglietti urbani, biglietti extraurbani o carnet multicorsa, con la possibilità di utilizzarli anche per più persone contemporaneamente. Non gettateli a terra, per le tre ragioni ben illustrate.”

