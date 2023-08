x x

SARONNO – Meglio di così oggi alla Premier cup, la coppa dei campioni del softball che si sta svolgendo a Saronno, per le padrone di casa non sarebbe potuta andare. Dato per scontato che il round robin 2 lo vinceranno le olandesi campionesse in carica dell’Olympia Haarlem – che in serata hanno travolto 11-0 le tedesche Bonn Capitals – le saronnesi per restare in corsa per la qualificazione alla finalissima di sabato era costrette, questo pomeriggio a vincere contro le sorprendenti spagnole del Rivas Madrid.

E’ tornata 8-3 per Saronno e c’è stato anche un bel fuoricampo di Valeria Bettinsoli. Venerdì, sempre per il round robin 2, altre due partite del Saronno, sempre al diamante di via De Sanctis: alle 9.30 la sfida con le ceche dello Joudrs Praga e alle 20 contro l’imbattuto Olympia. Obbligatorio battere le ceche, meglio tutte e due.

(foto di Laura Massarenti: una travolgente azione di gioco fra Madrid e Saronno)

24082023