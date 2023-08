x x

CARONNO PERTUSELLA – In Coppa delle Coppe a Caronno Pertusella nell’unica partita fra squadre ancora imbattute questa sera il netto successo delle padrone di casa della Rheavendors Caronno del manager Argenis Blanco, 7-0 sulle olandesi Sparks Haarlem.

Blanco si è affidato in pedana alla cubana Yilian Tornes per i primi quattro inning, poi la staffetta con Greta Cecchetti: hanno fatto entrambe benissimo non concedendo niente alle quotate avversarie. Che, con tutta probabilità, affronteranno poi sabato sera per la rivincita, nella finalissima del torneo.

Domani alle 18.30 per la Rheavendors Caronno per l’ultima gara del round robin la sfida con le abbordabili tedesche targate Wesssling Vermins.

(foto di gruppo per la Rheavendors Caronno edizione Coppa Coppe 2023, dopo l’ennesima vittoria)

24082023