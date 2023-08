x x

CISANO BERGAMASCO – Un gol di Bello nel secondo tempo non è bastato per la rimonta del Fbc Saronno (Eccellenza) che questa sera ha giocato in trasferta a Cisano Bergamasco. Sta diventando una tradizione estiva, anche l’anno scorso nel pre-season i biancocelesti aveva giocato contro la Cisanese (Eccellenza) ed aveva portato bene, visto che poi avevano vinto il campionato di Promozione.

Stavolta è finita 2-1 per la formazione orobica. Prima rete per il Ciserano nel primo tempo, raddoppio dei locali nella ripresa e quindi è stato Bello a riaprire il discorso ma il tentativo di rimonta dei saronnesi è rimasto incompiuto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Andrea Elli, il capitano del Fbc Saronno, Giovanni Bello)

24082023