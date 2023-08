x x

SARONNO – Un insolito incidente e la beffa di una multa giudicata ingiusta e vessatoria. E’ la disavventura e la grande amarezza che ha accompagno la trasferta di Roberto Martinelli, atleta para della nazionale giovanile di tennis tavolo, e tesserato per il Tennistavolo Saronno.

L’atleta della società saronnese è stato coinvolto in un incidente durante un viaggio per raggiungere un campo di allenamento con la squadra nazionale croata. L’incidente è avvenuto in una stazione di servizio a Fiume, Croazia, la sera del 17 agosto. Il sostanza il benzinaio ha lasciato la pistola attaccata all’auto e quando l’autista, ignaro dell’accaduto è partito ha danneggiato pompa e auto.

Grande spavento ma nessuna conseguenza per le persone coinvolte. E’ stata chiamata la polizia locale e la sorpresa è stato scoprire che per il conducente è stata emessa una multa da 130 euro.

“È incredibile come un semplice errore possa mettere a rischio la vita dei nostri giovani atleti – raccontano – Questo incidente poteva essere evitato con maggiore attenzione da parte del benzinaio. Invece, il coach che già volontariamente e gratuitamente accompagna i ragazzi, è stato multato perché la responsabilità ricade sempre sull’autista”.

E continuano: “Il viaggio doveva essere una piccola vacanza nonché un’opportunità per gli atleti di migliorarsi e prepararsi per le competizioni internazionali invece, si sono trovati coinvolti in un incidente che poteva compromettere il loro futuro sportivo. Sarebbe stato bello da parte delle autorità croate annullare la multa ma non è stato così”.

Una multa saltata e ingiusta che si aggiunge ai costi della trasferta a partire da quella della benzina: “Comunque sono arrivati, sani e salvi, seppur molto tardi alla loro destinazione e ripresi dallo spavento si sono presentati agli allenamenti la mattina dopo e si sono allenati al meglio delle loro capacità per la settimana, 6 ore al giorno”.

