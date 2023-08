x x

CISLAGO – Sono due i veicoli che mercoledì sono stati coinvolti nell’incidente avvenuto mercoledì 23 agosto lungo le corsie della Pedemontana. E’ successo intorno alle 19 quando si è verificato l’impatto, per cause che saranno accertate dalla polizia stradale che si occuperà dei rilievi del caso, tra una Polo ed una Bmw.

Sul posto per soccorrere gli automobilisti anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e diversi mezzi del soccorso sanitario inviati dalla centrale operativa di Areu. Illeso il conducente della Bmw mentre l’uomo al volante della Polo, trovato già sdraiato a terra all’esterno del veicolo dai primi soccorritori, ha riportato contusioni e lesioni tanto da essere portato in codice giallo al pronto soccorso per le cure del caso.

