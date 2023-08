x x

SARONNO – E’ Italia viva la protagonista di oggi di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

La rubrica parte tradizionalmente a fine luglio ma abbiamo posticipato l’inizio a metà agosto per lasciare spazio a tutte le notizie e gli aggiornamenti in merito ai danni provocati dal maltempo. Proprio per il carico di lavoro, legato all’emergenza meteo, la Giunta ci ha chiesto di posticipare la pubblicazione degli interventi degli assessori a metà settembre. Richiesta a cui abbiamo risposto positivamente pronti anche ad aggiornare le domande.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2023 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Questa amministrazione ha dimostrato cura e attenzione alle problematiche dei nostri bambini e dei nostri giovani con numerosi progetti scolastici e sociali e ha inoltre dimostrato una particolare sensibilità nella scelta degli eventi culturali. Sta cercando con determinazione di raggiungere gli obiettivi prefissati, nonostante le difficoltà incontrate. Quello che non è piaciuto è stato assistere ad atteggiamenti un po’ eccessivi e prevenuti da parte di qualcuno dell’opposizione.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. È stato annunciato il piano del traffico e l’allargamento della ztl ma sul piatto c’è anche la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione quali dovrebbero essere priorità e linee guida?



Contenere il traffico di attraversamento, ridurre la velocità con maggiori controlli ed eventuale posizionamento di dissuasori. Valutare con attenzione e lungimiranza l’allargamento della ztl. Auspicabile e doverosa la collaborazione con i Comuni limitrofi per l’ampliamento dei percorsi ciclo pedonali. Richiedere nuovi autobus a basso impatto ambientale; sul trasporto pubblico locale purtroppo la giunta regionale si arrende ai disservizi e non si assume l’impegno di migliorare il sistema del trasporto pubblico integrato.

3. Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?



Ovviamente alla città servirebbero più parcheggi e possibilmente gratuiti, ma questo a causa della sua struttura urbanistica non è possibile; quindi risulterà utile il progetto del settore Mobility Saronno Servizi S.p.A che renderà più semplice il controllo automatico dei parcheggi e doterà l’ente di vari sistemi tecnologici di pianificazione della mobilità. Gli eventi per una città come la nostra sono risultati adeguati, in particolare la Marcia della Legalità con la partecipazione di 1200 studenti e Sport al Centro organizzati dall’assessore Musarò. Per la sicurezza attendiamo un potenziamento della polizia di prossimità e un maggior controllo nelle zone adiacenti alle due stazioni

.4. Un nuovo Pgt e la rinascita dell’ex Isotta e dell’ex Cantoni: come vedi la situazione dell’urbanistica in città e quali dovrebbero essere le linee guida in queste sfide?



Prioritario è ridurre il consumo di suolo per dare spazio al verde e alla possibilità da parte di ogni cittadino di poterne usufruire liberamente e in sicurezza. Dell’ex Isotta tra breve avremo notizie più dettagliate e ci auguriamo che vengano rispettate le intenzioni di non lasciare isolato il quartiere Matteotti dal resto della città.

5. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Innanzitutto la sicurezza e l’agibilità degli edifici scolastici danneggiati dalle grandinate e anche la sicurezza degli altri edifici pubblici. Prevedere un tavolo del Terzo Settore per l’emergenza povertà con istituzione di un fondo di Mutua Assistenza. Promuovere progetti di affiancamento familiare e accompagnamento sociale tramite anche il servizio civile dei giovani. Un’altra priorità dopo la pausa estiva, certamente non troppo benevola per la nostra città: ritornare con maggiore positività e meno preconcetti agli impegni amministrativi e dimostrare che si può sempre migliorare.

Queste sono le risposte all’edizione 2023 di Come va Saronno? La rubrica estiva de ilSaronno dedicata a fare il punto della situazione della città in attesa della ripartenza di settembre. Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. QUI LA PRESENTAZIONE DELLA RUBRICA SU ILSARONNO

Le risposte verranno pubblicate

