x x

CARONNO PERTUSELLA – Il temporale, annunciato e puntualmente arrivato, di sabato pomeriggio è durato nel Saronnese davvero molto poco, una manciata di minuti ma con pioggia intensa e soprattutto raffiche di vento molto potenti.

Gli unici danni di cui si ha per ora avuto notizia sono stati però quelli avvenuti in via Bainsizza a Caronno Pertusella dove sono caduti due alberi: non hanno colpito niente e nessuno ma hanno ostruito la strada nei pressi di via Trieste, rendendo necessario l’intervento di vigili del fuoco e addetti comunali per rimuovere tronchi e rami.

Il maltempo dovrebbe caratterizzare anche la giornata odierna e quella di domani, anche con un sensibile calo delle temperature.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

27082023