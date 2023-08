x x

SARONNO – Dopo la pausa estiva oggi il Fbc Saronno alle 16 torna allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi per il primo impegno ufficiale della stagione ma il prologo è stato davvero da incubo: quando, ieri, i responsabili del club calcistico sono per la prima volta tornati da giugno nell’impianto comunale hanno trovato una struttura praticamente inagibile. Non solo rami e foglie in quantità e praticamente ovunque, evidentemente lì da fine luglio quando la città era stata colpita da un eccezionale ondata di maltempo, ma anche una tribuna coperta sulla quale sarebbe stato impossibile fare salire il pubblico, non c’era neppure un seggiolino che non fosse coperto di terra, e poi c’erano pure tanti rifiuti.

La società calcistica non ha competenza per questo genere di manutenzioni ed interventi, utilizza lo stadio solo per le partite domenicali. Ma ci si è subito resi conto che così non sarebbe stato possibile giocare: per tutta la giornata di sabato si sono dunque fatti i turni per ripulire tutto. Via rami, foglie ed erbacce dal cortile antistante gli spogliatoi, via i rifiuti dalla tribuna, sono stati ripuliti anche tutti i sedili e l’intera area antistante gli spogliatoi. Ora, grazie al Fbc Saronno, lo stadio ha un volto diverso e consentirà anche di fare bella figura con la squadra ospite in arrivo dal Bresciano per la prima partita della Coppa Italia d’Eccellenza, l’Orceana.

(foto: lo stadio com’era stato trovato ieri e la situazione dopo le pulizie straordinarie andate avanti per tutta la giornata)

