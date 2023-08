x x

SARONNO – Non ha il microchip ma non è un randagio il gatto salvato ieri mattina da Enpa. Intorno alle 10,30 alcuni passanti hanno notato il micio in difficoltà in piazza Riconoscenza accanto a via San Cristoforo.

Hanno dato l’allarme e sono arrivati gli agenti della polizia locale e quindi i volontari Enpa. Il gattino aveva le zampette insanguinate e con diverse ferite. I volontari l’hanno recuperato e portato dal veterinario. E’ stato curato e medicato. Al momento è stato sottoposto a terapia antibiotica ma sta bene.

E’ così partita la ricerca della sua famiglia che probabilmente lo sta cercando. Purtroppo non ha il microchip identificativo e quindi l’unica speranza di riportarlo alla sua famiglia, è un maschio castrato, è che si facciano vivi.

