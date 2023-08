x x

SARONNO – Sono aperte le iscrizioni per la prossima uscita organizzata dal Gruppo Grotte del Cai Saronno per i neofiti. Domenica 17 settembre è stata organizzata un’uscita per neofiti alla Grotta del Frassino a Varese.

I visitatori saranno dotati di tutte le attrezzature necessarie come casco e luci frontali e “potranno così scoprire le bellezze di questa cavità sotterranea accompagnati da guide esperte”. Possono partecipare anche i bambini dai 10 anni. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]

