SARONNO – È di oggi, giovedì 23 maggio, la notizia che il beato Carlo Acutis sarà proclamato santo: Papa Francesco ha riconosciuto un miracolo compiuto per intercessione del beato, l’ultimo passo necessario prima della canonizzazione. Carlo Acutis era stato proclamato beato poco meno di quattro anni fa.

Ma cosa significa essere venerabile, beato e santo?

Ce lo spiega don Massimiliano Bianchi: “Carlo Acutis dopo la sua morte era stato dichiarato dalla Chiesa prima venerabile e poi beato. Ora sarà chiamato santo. Nel 2016 il cardinale Angelo Scola aveva chiuso a Milano la fase diocesana del processo di beatificazione, così che il 5 luglio 2018 papa Francesco aveva dato a Carlo Acutis il titolo di venerabile (la qualifica con la quale la Chiesa riconosce che il giovane Carlo ha vissuto in modo eroico le virtù cristiane). Per diventare beato occorreva un miracolo: nel novembre 2019 la Consulta Medica ha espresso parere positivo su una guarigione miracolosa attribuita alla sua intercessione, così che papa Francesco ha disposto di procedere alla cerimonia di beatificazione, avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020. Oggi papa Francesco ha riconosciuto un secondo miracolo del beato, così da poterne annunciare la Canonizzazione: il beato Carlo Acutis diventerà santo”.

Sarà il primo santo dei millennials e della Rete, già da tempo annunciato anche in Vaticano come il futuro patrono di Internet, o almeno co-patrono visto che, in realtà, un santo protettore esiste già ma, per rimanere in tema informatico, meno aggiornato (oggi si direbbe boomer): Isidoro di Siviglia, il genio enciclopedico che scrisse le Etymologiae, un uomo vissuto tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo.

“Anche solo da beato, Carlo Acutis è conosciuto ed amato dalla gente. Da quando abbiamo accolto una sua reliquia (nello scorso febbraio) famiglie e gruppi di ragazzi e giovani sono giunti qui da Como, Bergamo e Milano per dei momenti di preghiera. Quando in Santuario a Saronno poi abbiamo organizzato delle celebrazioni in occasione del compleanno di Carlo, il 3 maggio, le iniziative sono diventate virali in tutta Italia e ogni giorno arrivavano telefonate e mail affinchè noi portassimo le loro intenzioni di preghiera al beato Acutis. Infine, questa domenica pomeriggio è previsto il pellegrinaggio di un gruppo di giovani famiglie provenienti da Lugano e da Torino, proprio per pregare davanti alla reliquia”.

Nonostante non sia stata resa nota la data della canonizzazione di Carlo Acutis, “già stavamo preparando qualcosa in vista della sua memoria liturgica, che sarà sabato 12 ottobre. Nel prossimo mese di giugno verrà nuovamente riproposta la cassetta della posta in Santuario, così da poter lasciare davanti al beato Carlo Acutis un biglietto con le proprie intenzioni di preghiera (che si possono anche inviare via mail all’indirizzo [email protected]). In particolare, alle ore 18 di domenica 9 giugno (in prossimità della data della fine della scuole) sono invitati tutti i docenti ed il personale scolastico per affidare ad Acutis quei ragazzi che hanno accompagnato lungo l’anno scolastico”.

