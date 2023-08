x x

ROVELLO PORRO – Un volontario indaffarato, col caldo di qualche giorno fa, a tenere pulita ed in ordine la piattaforma ecologica di Rovello Porro, ed un gesto inaspettato e molto gradito.

Un cittadino che era andato in piazzola per lasciare del materiale, vedendo il volontario dell’Ave – l’associazione che gestisce la struttura comunale di via Ariosto – che aveva tanto da fare, in un lago di sudore, non ci ha pensato due volte: “Questo signore si è fatto dare scopa, cariola e pala ed ha fatto una gran pulizia. Sono gesti – rimarcano dall’Ave – che ridanno fiducia perchè le persone buone esistono ancora e sono un esempio che serve a migliorarci”.

