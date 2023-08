x x

SARONNO – Un fulmine? Un corto circuito elettrico? Quel che sanno gli abitanti all’angolo fra via Don Monza e via Marconi di Saronno è che durante il breve ma intenso temporale della scorsa notte, attorno alle 23, hanno visto scintille e fuoco sulla facciata dello stabile al cui pian terreno c’è la storica autoscuola Fulvia, a bruciare proprio la grande insegna dell’attività con la scritta “Scuola guida” (che scendeva lungo tutta la facciata), che è stata completamente incenerita, facendo cadere detriti sul marciapiede.

E’ stato prontamente dato l’allarme e sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco: i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza, il resto lo faranno oggi i tecnici della compagnia elettrica. Non si sa se per l’incendio o per motivi diversi, c’è stato anche un black out elettrico che ha riguardato l’illuminazione pubblica in quel tratto di via Marconi e nella prima parte di via Don Monza, vicino all’incrocio. In molte abitazioni è anche saltato il collegamento internet.

(foto e video si ringraziano i ns lettori)

