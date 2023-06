x x

SARONNO – I tecnici Enel sono al lavoro oggi venerdì 30 giugno per riparare il cavo che oggi intorno alle 13 ha letteralmente “fatto scintille” in via Marconi. Inizialmente si pensava fosse uno di quelli che riforniva l’illuminazione pubblica ma in realtà era un cavo di fornitura della rete Enel. I tecnici sono arrivati intorno alle 14 e hanno iniziato a mettersi all’opera. Per sostituire i cavo è stato però necessario togliere la corrente all’intero isolato quindi anche a via Leopardi e via Antici.

video di Khaylene

Riaperta invece la circolazione. Nel momento dell’emergenza, ossia dalle 13 alle 14 è stato necessario chiudere un tratto per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. Per questo polizia locale e carabinieri hanno deviato il traffico tra via Don Monza e via Reina.

