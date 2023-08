x x

SARONNO – Sarà attivato nei prossimi giorni il progetto “Stazioni Sicure”, che vedrà la polizia locale impiegata in servizi straordinari di pattugliamento presso le due stazioni di Saronno Centro e Saronno Sud.

L’iniziativa è stata possibile grazie ad un accordo siglato tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia Tpl e molti Comuni della provincia di Varese ed ha l’obiettivo di garantire una maggior presenza di forze dell’ordine nei pressi delle stazioni ferroviarie.

Con questo progetto, che viene finanziato da Regione Lombardia, da fine agosto e sino ad inizio dicembre, la polizia locale potrà programmare, per uno o due giorni a settimana, un presidio fisso di una pattuglia composta da due agenti che saranno presenti in orario pomeridiano, fino a sera.

“Sappiamo perfettamente che le stazioni necessitano di controlli più frequenti – commenta il sindaco Augusto Airoldi – ma accogliamo questo primo aiuto regionale per organizzare servizi finalizzati in modo specifico a garantire la presenza di personale in divisa nelle stazioni cittadine. Anche solo l’idea che gli agenti possano essere in servizio all’interno delle stazioni ci auguriamo sia un deterrente ad eventuali episodi di disturbo dell’ordine pubblico e sia un segnale di rassicurazione per pendolari”.

